09/01/2026 15:57

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 法巴預測美聯儲上半年減息2次各0.25厘

▷ 譚慧敏指AI股票去年有盈利支持，偏好半導體等板塊

▷ 法巴預測黃金目標價每盎司5000美元，油價60-70美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在記者會上指出，該行預計美聯儲今年上半年減息2次共0.5厘，分別每季各減，每季減0.25厘，由於現時通脹受控、就業市場不算太好、油價未見急升，可見減息空間，加上今年將有新任聯儲局主席原因。市場對於AI泡沫眾說紛紜，譚慧敏稱，AI目前為止未見泡沫，由於去年很多AI股票有盈利支持，只是今年AI相關股票將有分化情況，要視乎其是否續有盈利支持，或將可見有個別股票跑贏。她指出，仍偏好AI相關股票，如半導體、儲電、電能、金屬板塊憧憬仍然完好。她亦稱，雖然不排除會有泡沫形成，但泡沫爆破前，往往回報可觀，但要留意甚麼因素會引致泡沫爆破，因此建議繼續留意AI股票，但同時要分散投資。*亦薦中港高收息股*港股方面，她亦看好科技股，由於AI憧憬未完，如看好機械人，以及薦高收息中港股票，如銀行、電訊股，惟料大市仍仍有波動，該行對恒指下一個目標價基本預測為28500點。*油價料續跌，金價目標上望每盎司五千美元*在商品及外匯方面，石油預測介乎每桶60至70美元，且料短期會下跌至60美元以下，基於委內瑞拉事件，意味石油供應只會增加；銀價因持續看好其商業用途，目標80美元；黃金未來12個月目標價每盎司5000美元，建議回調至約4200美元再可吸納。美元預期持續弱勢，料今年跌4%至5%；人民幣因政府可能希望趨穩，今年目標約7算水平。法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長Prashant Bhayani指出，基本情況下，今年全球經濟增長溫和，以及貨幣政策續溫和寬鬆，維持環球股票「增持」評級。(rh)