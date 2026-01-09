26,231.79
+82.48
(+0.32%)
26,231
-10
(-0.04%)
低水1
9,048.53
+9.19
(+0.10%)
5,687.14
+8.80
(+0.15%)
2,451.30億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
90,303.2800
-796.7200
(-0.875%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0997
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9571
恒生指數
26,231.79
+82.48
(+0.32%)
期指(夜)
低水1
26,231
-10
(-0.04%)
國企指數
9,048.53
+9.19
(+0.10%)
科技指數
5,687.14
+8.80
(+0.15%)
大市成交
2,451.30億
股票
2,256.83億
(92.067%)
窩輪
68.93億
(2.812%)
牛熊證
125.55億
(5.122%)
即時更新：09/01/2026 17:28
可賣空股票總成交
2,105.01億
主板賣空
319.02億
(15.155%)
更新：09/01/2026 16:59
上証指數
成交：12,892.06億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
滬深300
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
深証成指
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
MSCI中國A50
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
比特幣
資料由Binance提供
90,303.2800
-796.7200
(-0.875%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0997
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9571
即市人氣股
美國綁架馬杜羅，恐得不償失

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

貴金屬
HIBOR 同業拆息
