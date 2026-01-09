09/01/2026 11:33
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報2.86厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.86369厘，跌14.429基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.9125厘，跌8.274基點。
隔夜息報2.87905厘，跌112.452基點；一周拆息跌35.584基點，報2.92071厘，兩周則跌24.75基點，報2.92厘。長息方面，六個月拆息跌5.083基點，報2.98006厘，一年期則跌6.125基點，報3.01393厘。
港元匯價今日在7.7962-7.7913之間上落，最新報7.946。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.87905
|-112.452
|一周
|2.92071
|-35.584
|兩周
|2.92
|-24.75
|一個月
|2.86369
|-14.429
|兩個月
|2.9125
|-7.917
|三個月
|2.9125
|-8.274
|六個月
|2.98006
|-5.083
|一年
|3.01393
|-6.125
資料來源：香港銀行公會