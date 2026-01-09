09/01/2026 16:03

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中原城市領先指數CCL報145.67點，按周升1.08%

▷ CCL連升2周共1.47%，創2024年5月中後86周新高

▷ 四區樓價齊升，九龍、新界西、港島、新界東按周升幅介乎0.99%至1.80% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》中原城市領先指數CCL最新報145.67點，按周升1.08%，是12月15日滙豐延長定息按揭計劃申請期當周及聖誕節長假前一周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行的定息按揭計劃利率低於市場H按封頂息，為樓市帶來正面訊號，CCL連升2周共1.47%，指數創2024年5月中後86周新高。本港銀行最優惠利率已回復至歷史低位，息口見頂，樓市氣氛回暖，吸引買家入市，有利樓價穩步上升。CCL繼續向上挑戰147點目標，只要再升1.33點或0.91%便達到。2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.78%，剛超越2023年通關後的7.69%升幅，為過去三年五次反彈幅度中最高。另外，最新CCL較2025年3月財案前134.89點低位升7.99%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.22%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.87%。1月7日九龍佐敦谷彩興路住宅地以16.1億元批出，10日西沙SIERRA SEA第2A期首輪價單發售213伙，對本地二手樓價的影響將於2026年1月底公布的CCL才開始反映。*CCL Mass按周升1.34%*中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.12點，按周升1.34%。CCL(中小型單位)報145.98點，按周升1.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.60%及1.70%，同創2024年3月底後92周(逾1年半)新高。CCL(大型單位)報144.05點，按周微跌0.03%，指數仍為2024年8月初後74周第5高。四區樓價齊升。九龍CCL_Mass報147.33點，按周升1.80%，連升2周共2.57%，指數創2023年11月中後112周(逾2年)新高。新界西CCL_Mass報134.23點，按周升1.13%，結束2周連跌，指數創2024年6月初後82周(逾1年半)次高。港島CCL_Mass報141.72點，按周升1.11%，連升2周共1.66%，指數創2024年6月底後80周第7高。新界東CCL_Mass報160.19點，按周升0.99%，指數創2024年1月中後103周(近2年)新高。(kl)