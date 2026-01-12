26,494.84
+263.05
(+1.00%)
26,527
+286
(+1.09%)
高水32
9,167.45
+118.92
(+1.31%)
5,810.30
+123.16
(+2.17%)
1,984.48億
4,155.93
+35.50
(+0.862%)
4,783.89
+24.97
(+0.525%)
14,313.79
+193.64
(+1.371%)
2,724.88
-0.47
(-0.02%)
92,253.4500
+1,239.7900
(1.362%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9408
etnet專輯

投票區
