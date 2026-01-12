09/01/2026 11:35

《環富通基金頻道9日專訊》瑞士嘉盛銀行國際經濟師Raphael Olszyna-Marzys及瑞士嘉盛銀行股票策略師Wolf von Rotberg發布最新市場研究報告指，人工智能(AI)的潛在泡沫備受投資者關注，相關資本支出已明顯上升，而未來幾年亦勢將持續。雖然現時由AI產生的營收仍然溫和，但隨著企業將AI融入營運，提升各產業的生產力與利潤，預料營收將持續增長。至於樂觀情緒有多少反映到股價之上，瑞士嘉盛銀行的分析顯示，標普500指數正反映對美國年度生產力因AI提升約1.7個百分點的樂觀預期，而宏觀分析基線預測則指向較為現實的0.6個百分點。這並不代表股市將會調整，但卻預示著未來回報將較為有限，預料年度指數升幅亦將落後於盈利增長。*AI發展料持續支持今年經濟增長，惟幅度將回落*AI投資是2025年全球增長的主要推動力之一，尤其是在美國和亞洲。相關發展預料將持續支持2026年的經濟增長，但相信幅度將會回落。現時標普500指數的市盈率(PE)貼近20多年高位，市值亦增加了約10萬億美元，反映大市對AI將提升未來盈利的預期。在過去幾年，美國各行各業均出現重估。這反映了市場隱含的假設：不僅少數公司能直接從AI銷售中受惠，整體經濟增長軌跡亦將因為採用AI上移。*市場對未來生產力提升及企業盈利增長或過於樂觀*自2022年11月ChatGPT推出以來，美國股市已上漲約70%。若扣除人工智能，標普500的市值很可能會比現在少10萬億美元，未來企業盈利增長需提升7個百分點才能合理化現時的溢價。瑞士嘉盛銀行對未來十年生產力年度增長率的核心預測為0.6個百分點，約+/-0.2個百分點屬合理區間。若要年度增長率突破1個百分點，則需要透過機器人技術，AI深入滲透所有產業，甚至包括像建築這樣需要人手及體力勞動的領域。這是在未來十年內合理但可能性較低的情境。*年度股價升幅或落後盈利增長，偏好有效應用AI公司和行業*雖然AI應用率持續上升，但現實世界的生產力和利潤增長仍然較為參差。這不一定代表股市會調整，但卻反映未來回報或將較為疲弱，而年度股價升幅亦可能落後於盈利增長。對比僅提供相關基礎設施的企業，瑞士嘉盛銀行較偏好有效應用AI的公司和行業股。就上漲潛力而言，這些股票並不局限於美國科技股。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。