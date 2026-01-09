09/01/2026 09:05

《基金債券攻略－凌風》理財比投資更重要？

《基金債券攻略》今日是2026年第一次和大家見面，在此先祝各位讀者新年進步，事事如意，身體健康，投資順風順水。



本欄是一個和投資有關的專欄，但主要集中分享我在基金和債券方面的經驗和想法。



但為甚麼是基金和債券這個組合？其實，我沒有向老編詳細查詢過，當日獲邀撰寫這個專欄時，只認為自己在這兩方面也有一定經驗，可以和大家分享心得而已！



但如果要回答這個問題，我可以這樣說，在整個金融投資的光譜中，某些高風險的投資，例如今時今日年輕一代較熱衷的加密貨幣等等，可能就是光譜中的一個極端；又或者，一些以按金形式參與的衍生工具也屬這一極端。



另一邊的極端就是無風無浪的銀行存款。而債券和基金，大致上就介乎於兩者之間。



我絕對相信，這個世界不是所有人都喜歡高風險投資，同樣地，也不是所有人都完全保守地只存款在銀行的。我認為，願意冒適當風險，將資產分配於不同領域，才是精明的投資，或者說理財策略。



因此，基金和債券絕對是有市場的一些理財工具。事實上，所謂先求知後投資，我們也必須深入認識後才參與，所以，本欄就負起這個投資者教育的角色。



何謂投資？從理論上來說，就是將你手上擁有的資金，暫時放棄它們可以為你帶來的滿足感，並鎖定在某些工具之上，期望在一段日子之後，可以賺取比通脹更高的回報。這是一個微觀的操作。



那麼，何謂理財？我認為，理財是指你如何調配手上的所有資源（即資金或資產），以滿足你不同人生階段的財務目標。這是一個宏觀的操作。



但我要補充一下，理財不光是將資產增值的一種行為，除了增值之外，也是要懂得如何規避風險，將這些風險帶來的損失減至最低，才是及格的理財規劃，也因此，稅務和保險也是理財的重要環節。



回說投資。我個人認為，投資或許真的不是每個人都需要，或者想要，但理財卻是每個人都必要的。富人需要理財，窮人也要理財，兩者的分別只是金額不同或規模不同而已！



有人說，讀書和不讀書的分別，就是在自己未來的工作上，到底有選擇權還是沒有選擇權的分別。同樣地，理財和不理財的分別，就是在自己未來的生活上，到底是有選擇權還是沒有選擇權的分別。



希望這些反思，能為大家在新的一年帶來更豐盛的人生。《凌風》



*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。