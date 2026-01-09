09/01/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升69點子，止兩連跌報7.0128，創逾15個月高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0128，較上個交易日升69點子，止兩連跌，創2024年9月30日以來逾15個月新高，上個交易日報7.0197。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0128
|-69.00
|1歐元/人民幣
|8.1556
|-213.00
|100日圓/人民幣
|4.4592
|-82.00
|1港元/人民幣
|0.8997
|-17.30
|1英鎊/人民幣
|9.3961
|-246.00
|1澳元/人民幣
|4.6825
|-202.00
|1紐元/人民幣
|4.0163
|-208.00
|1新加坡/人民幣
|5.4456
|-139.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7537
|-237.00
|1加元/人民幣
|5.0426
|-76.00
|1人民幣/林吉特
|0.5800
|+12.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4963
|-177.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3607
|+127.00
|1人民幣/韓元
|207.9200
|+88.00