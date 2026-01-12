26,498.35
+266.56
(+1.02%)
26,527
+286
(+1.09%)
高水29
9,168.57
+120.04
(+1.33%)
5,810.49
+123.35
(+2.17%)
1,985.62億
4,156.22
+35.79
(+0.869%)
4,784.23
+25.31
(+0.532%)
14,318.05
+197.90
(+1.402%)
2,724.88
-0.47
(-0.02%)
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9408
大市成交
1,985.62億
股票
1,766.23億
(88.951%)
窩輪
72.58億
(3.655%)
牛熊證
146.81億
(7.393%)
即時更新：12/01/2026 13:35
可賣空股票總成交
1,385.26億
主板賣空
206.11億
(14.879%)
半日數據，更新：12/01/2026 12:40
資料由Binance提供
23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
13
一月
中環藝穗會｜【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
展覽 文化藝術
中環藝穗會｜【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
推介度：
13/01/2026 - 19/01/2026
免費
免費
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯

09/01/2026 11:41
大國博弈
定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
最新重要數據
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
5.00萬
公佈日期
09/01/2026 21:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,238.42
+1,224.76
+1.346%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,165.9200
+42.4600
+1.359%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4003
+0.0093
+2.379%
更新：12/01/2026 13:30
