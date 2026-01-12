09/01/2026 08:58

【ＡＩ】去年智元以5168台人形機器人出貨量登頂全球榜首，宇樹第二

《經濟通通訊社9日專訊》研究機構Omdia的數據顯示，2025年全球人形機器人出貨量約1.3萬台，中國廠商貢獻了其中絕大多數，單從數量上看，遠超特斯拉和Figure AI等美國公司。



Omdia發布《通用具身機器人市場雷達》報告指出，2025年全球人形機器人市場邁入快速增長階段，全年總出貨量預計達1.3萬台。中國廠商在規模化量產與出貨量方面表現突出，其中智元機器人以超過5100台(確切數字為5168台)的年度出貨量，佔據全球39%的市場份額，在出貨量與市場份額兩項關鍵指標上均位居全球第一，宇樹科技以4200台緊隨其後。



報告稱，智元、宇樹、特斯拉等廠商作為全球人形機器人領域的「第一梯隊」，正在積極地推動產業加速發展。Omdia預測，未來十年人形機器人市場將迎來指數級增長，到2035年全球出貨量有望達到260萬台。(wn,jq)