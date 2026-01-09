09/01/2026 16:38

▷ 內地12月CPI按年增0.8%，創2023年2月新高

▷ 12月PPI按年跌1.9%，跌幅為17個月最小

▷ 全年通脹持平，核心通脹連續四個月超1%

《經濟通通訊社9日專訊》大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，內地12月消費物價繼續回升，生產物價通縮則有所緩解。12月消費物價指數按年增幅略為加快0.1個百分點至0.8%，創2023年2月以來的最大升幅。食品價格升幅加快0.9個百分點至1.1%，為2024年10月以來最大升幅；當中鮮菜及鮮果升幅擴大，豬肉價格跌幅略為收窄。非食品價格按年升幅維持在0.8%。扣除食品及能源價格的核心通脹按年升1.2%，連續四個月維持1%或以上升幅。全年通脹持平，符合預期。*預料今年內地全年通脹為0.5%*整體而言，內地12月消費物價溫和回升，主要由於鮮菜及鮮果價格自暑假以來顯著反彈，抵銷豬肉因產能充足帶來的跌幅；同時，消費品價格升幅擴大，尤其是金飾品價格跟隨金價近月顯著上升，家用器具和日用品通脹亦加快，有助抵消能源價格回落，支持非食品物價維持升幅。預計內地消費物價今年有望溫和回升，內地政策上繼續擴大內需，加上內地股市回穩，或有助提振消費信心，預料今年內地全年通脹為0.5%。內地12月生產物價指數按年跌幅收窄0.3個百分點至1.9%，為十七個月以來最小跌幅；按月計算，生產物價連續三個月上升。當中煤炭開採及洗選業跌幅連續五個月收窄；光伏設備及元器件製造跌幅連續九個月收窄；石油和天然氣開採，以及非金屬礦物製品業跌幅則略有擴大。展望未來，大新金融預計內地生產物價今年有望逐步改善，國際有色金屬價格上行，或繼續抵銷油價下跌對生產價格帶來的壓力。此外，內地「反內捲」措施可望逐步紓緩生產物價跌勢，同時繼續發展新興產業及退出落後產能，亦可能有助生產物價回穩。預料今年生產物價指數跌幅有機會收窄至1%以下。(jq)