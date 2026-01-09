09/01/2026 11:09
《神州拆息》放水340億，Shibor隔夜升0.2基點
《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行公布，今日進行340億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放340億元。
人行本周通過公開市場操作淨回籠資金1.655萬億元，為兩年來最大單周淨回籠規模。此外，人行本周進行11000億元買斷式逆回購操作，對沖11000億元買斷式逆回購到期。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、2周升，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.2720
|+0.20
|1周
|1.4610
|-0.10
|2周
|1.4870
|+0.50
|1個月
|1.5570
|-0.20
|3個月
|1.5950
|+0.00
|6個月
|1.6180
|-0.10
|9個月
|1.6350
|-0.10
|1年
|1.6460
|-0.20
