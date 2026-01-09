09/01/2026 09:42

【聚焦人幣】中間價創逾15個月高，人幣即期開市升7點子報6.98

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0128，較上個交易日升69點子，止兩連跌，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較市場預測偏弱近300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開7點子，報6.9800，上個交易日即期匯率收盤報6.9807。



隔夜美國公布的初請失業金人數低於經濟學家預期，市場在等待稍晚時段的非農就業報告，美元指數隔夜回到一個月新高。市場人士表示，市場對人民幣穩步升值的看法趨於共識，美元反彈會暫時緩解升勢，但趨勢不會被逆轉，操作上仍可考慮逢高結匯，關注晚間美國關鍵的非農就業數據。



《路透》昨日公布一項調查結果顯示，投資者對人民幣的多頭押注升至15年來的最高點，其支撐因素包括美元走軟、資金強勁流入股市、貿易順差創下歷史新高、以及出口商趕忙在年底拋售美元。(jq)