09/01/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌14點子，報6.9821

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9821，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9780至6.9844之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升15點子，報6.9811。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0128，較上個交易日升69點子，止兩連跌，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較市場預測偏弱近300點。



摩根士丹利最新預測認為，2026年一季度人民幣兌美元料升至6.85水平，到年底則回到7關口。一方面年初美元走弱，但下半年美國經濟增長有望加速，可能助力美元反彈；另一方面儘管中國國際收支狀況良好，但國內通縮仍然是一個制約因素。



巴克萊最新觀點則指出，中國人行的中間價設定表明對人民幣持續升值的容忍度較低，並阻止做多人民幣的投機頭寸累積，避免市場頭寸過度集中於單一方向。另外人民幣進一步升值會降低出口企業的競爭力，並損害利潤率。(jq)