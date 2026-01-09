09/01/2026 15:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年12月CPI同比漲0.8%，全年持平0.0%

▷ 2025年12月PPI同比降1.9%，全年降2.6%

▷ 路透指全年CPI創16年最低，PPI連三年負值 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年12月全國居民消費價格(CPI)同比漲幅擴大0.1個百分點至0.8%，全年CPI則持平(0.0%)；12月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅收窄0.3個百分點至1.9%，全年降幅則擴大0.4個百分點至2.6%。《路透》稱，儘管中國2025年務實地把全年CPI漲幅目標下調至2%左右，但需求不足尤其內需乏力，導致去年全年CPI同比以持平落幕，創16年最低；全年PPI同比更是連續第三年呈負值，且跌幅較前一年有所擴大。不過臨近年底價格已經顯露一些改善跡象，在食品價格推動下，12月單月CPI雖然同比僅漲0.8%，卻已是近三年最大漲幅；PPI同比降幅亦收窄至16個月最小。*ING：低通脹無礙貨幣寬鬆，料上半年降息10個基點*ING大中華區首席經濟學家宋林認為，12月CPI同比漲0.8%帶動全年CPI同比持平，表明中國2025年避開了通縮，「通脹已呈現觸底跡象，並有望在2026年進一步回升」。他預計，中國2026年CPI同比上漲0.9%，雖仍遠低於全球多數央行追求的2%通脹目標，但在連續三年年均CPI通脹低於0.2%後，這將是一個健康的改善。他並指出，雖然整體通脹水平仍較低，但不會阻礙中國央行今年進一步的貨幣寬鬆，預計上半年會有一次10個基點的降息。*東方金誠：春節錯月，料1月CPI漲幅回落*東方金誠首席宏觀分析師王青表示，去年全年來看，CPI和核心CPI都處於偏低水平，背後的根本原因在於：樓市調整已逾四年，居民財富持續「縮水」，消費信心不足。另外，去年外部環境波動加劇，國際原油價格顯著下跌14%左右，也在向國內CPI傳導。展望今年1月，伴隨著上年同期基數抬高，今年春節錯期至2月等，預計1月CPI同比漲幅回落至0.2%左右；全年漲幅0.4%左右，連續第四年處於低通脹狀態。這為後期穩增長政策擇機發力、特別是央行適時降息提供了充分空間。(sl)