26,201.03
+51.72
(+0.20%)
26,219
+78
(+0.30%)
高水18
9,039.42
+0.08
(0.00%)
5,679.68
+1.34
(+0.02%)
2,324.35億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
90,853.4500
-246.5500
(-0.271%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0961
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9613
理財秘笈
etnet專輯

09/01/2026 11:41
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

貨幣攻略
新聞及評論
最新重要數據
歐元區-失業率
公佈值
6.30%
公佈日期
08/01/2026 18:00
意大利-失業率
公佈值
5.70%
公佈日期
08/01/2026 17:00
瑞士-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.10%
公佈日期
08/01/2026 15:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：08/01/2026 15:54
