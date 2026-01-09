09/01/2026 09:35

【聚焦數據】內地12月CPI升0.8%創近三年新高，全年持平低於政府目標

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年12月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。2025年全年，全國居民消費價格與上年持平(0.0%)，低於政府工作報告目標的增長2%左右。2024年CPI增速為0.2%。



12月份CPI同比中，城市上漲0.9%，農村上漲0.6%；食品價格上漲1.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.6%。



12月份，CPI環比上漲0.2%，從11月的下跌0.1%轉升，並優於預期的上漲0.1%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.2%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲0.3%，服務價格持平。(sl)