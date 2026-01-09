09/01/2026 15:51

《陸言堂－陳永陸》恒指或已見全年低位

《陸言堂》恒生指數踏入2026年後，出現急升急跌的情況，不過技術上走勢仍然向好，尤其是昨日恒指在急跌接近500點，並一度失守10天線及50天平均線後，即時作出反彈，這反映出港股在低位仍然有一定的承接力，加上A股近日走勢理想，市場正憧憬中國政府將會推出新的刺激經濟政策，這都會有助恒指的走勢。



事實上，過去兩年恒指都出現一個十分有趣的情況，就是全年低位都在1月出現，雖然高位並非在年底出現，但這卻代表了不少基金都認為港股的估值仍然偏低，所以願意在每年開始為組合進行部署的時候，願意增持港股，同時最少持有兩至三個季度，才會考慮沽出港股獲利。因此，恒指昨日一度跌穿26000點關口，可能已見了全年低位，同時之前亦已說過，恒指今年升幅可望有兩成的幅度，因此現在買入港股絕對是一個不錯的時間。



*逢跌穿26000點可吸納*



當然，美國突襲委內瑞拉，的確會提升全球的地緣政治風險，可是委內瑞拉的問題似乎沒有令各金融產品出現大幅波動的情況，當中包括油價亦只是受到短暫影響，但很快已回復平穩，因此委內瑞拉事件對港股的影響亦應該十分有限。



反而市場仍然憧憬中國在自主科研的領域上可望繼續出現突破，加上金屬價格持續高企，都會支持一眾資源股造好，為港股帶來支持，因此相信恒指每次跌穿26000點都是一個趁低吸納的機會。《獨立股評人 陳永陸》



