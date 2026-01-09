09/01/2026 08:29

《經濟通通訊社9日專訊》美國勞工部公布最新就業數據，上周新領失業救濟金人數按周回升，惟升幅溫和且總數低於市場預期，反映美國勞動力市場在2026年初依然保持穩健。根據最新數據，截至1月3日的一周，新領失業救濟人數按周增加8000人，至20.8萬人。儘管數據有所回升，但仍優於市場預期的21萬人，亦低於部分經濟學家預測的21.3萬人。更能反映實況的四周移動平均數字，則按周減少7250人，降至211750人。另一方面，截至12月27日止的一周，持續申領失業救濟金人數錄得顯著升幅，按周增加5.6萬人，總數達191.4萬人。此數字略高於市場預期的190萬人，並處於自2021年底以來的相對高位。*2025年裁員總數超越2020年疫情年*此外，美國企業上月公布的裁員人數顯著收縮，同時招聘計劃增幅創三年新高。據人力資源顧問機構Challenger, Gray & Christmas Inc最新數據，美國企業於2025年12月宣布裁減35553個職位，按月急挫50%，較去年同期減少8%，創2024年7月以來最低水平。與此同時，僱主公布新增近10500個職位的計劃，為2022年以來歷年12月的最高紀錄。儘管年末數據轉趨樂觀，但2025年全年美國企業宣布的裁員總數逾120萬，按年飆升58%，創2020年疫情年以來新高。當中聯邦政府主導裁員規模，私營企業則以零售業表現最差，全年裁員92989人，按年激增123%。科技、倉儲等行業的裁員規模亦較2024年顯著上升。(rc)