09/01/2026 09:06

【特朗普當政】丹麥高級代表赴白宮交涉，特朗普：必須「擁有」整個格陵蘭

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普周四（8日）表示，美國必須「擁有」整個格陵蘭，而不僅僅是依據現有條約在當地行使軍事和國防權利。



特朗普稱，所有權本身有無法透過租賃或條約獲得的戰略價值。



依據1951年簽署的一項條約，美國目前獲得在丹麥和格陵蘭同意下，於該島設立軍事基地和國防設施的廣泛權利。不過，特朗普明確表示，這種安排不足以滿足其戰略需求，美國需要對該島擁有更直接、更全面的控制權。



知情人士稱，丹麥和格陵蘭方面的高級代表周四在華盛頓與白宮官員會面，就近期事態進行磋商。白宮官員在會談中試圖對特朗普有關「接管」格陵蘭的表態降溫，向丹麥和格陵蘭方面釋放更為克制的訊號。(rc)