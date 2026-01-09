09/01/2026 09:42

【抓捕馬杜羅】雪佛龍與托克等巨企爭奪委內瑞拉原油出口交易

《經濟通通訊社9日專訊》知情人士透露，美國石油巨企雪佛龍、全球貿易巨企維托爾(Vitol)和托克(Trafigura)，以及其他公司正爭奪美國政府從委內瑞拉出口原油的交易。



消息人士稱，維托爾和托克將於周五（9日）與雪佛龍和其他主要石油公司，在白宮舉行會議，討論他們在委內瑞拉石油行業中可能扮演的角色。



委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)本周表示，石油交易談判正在取得進展，但沒有提供細節。PDVSA的主要合資夥伴雪佛龍是唯一仍在委內瑞拉運營的大型石油公司，在談判擴大其在委內瑞拉的經營許可證方面處於有利地位。



維托爾和托克則在2019年美國制裁之前，進行過委內瑞拉石油交易，並在近年來銷售PDVSA的一些合作夥伴最初收到的貨物。(rc)