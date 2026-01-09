09/01/2026 10:37

【風雲人物】蘋果庫克2025年薪酬降至7430萬美元，受股票獎勵變動拖累

《經濟通通訊社9日專訊》蘋果(US.AAPL)周四（8日）在提交給美國證監會(SEC)的文件中披露，CEO庫克2025年總薪酬為7429.48萬美元，較2024年的7460萬美元下降0.4%。



庫克的薪酬結構主要由四部分組成，300萬美元基本工資、5750萬美元股票獎勵、1200萬美元績效現金獎勵，以及176萬美元其他補償。此次庫克薪酬下滑主要原因在於股票獎勵變動。 2025年5750萬美元的股票獎勵較2024年減少60萬美元。



數據顯示，庫克在美國科技業高階主管薪酬排名中處於中等水準。微軟(US.MSFT)CEO納德拉2025財年薪酬達9650萬美元，較上年增長22%，其中股票獎勵超過8400萬美元。英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳2024財年總薪酬為5000萬美元，雖低於庫克，但較自身先前水平增幅顯著。特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克以約8億美元薪酬位居榜首。(rc)