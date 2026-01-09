09/01/2026 13:18

【特朗普當政】路透：美國官員曾討論向格陵蘭居民派錢換取支持加入美國

《經濟通通訊社9日專訊》路透社引述知情人士透露，美國政府官員曾經討論，向丹麥自治領地格陵蘭居民派錢，換取他們支持當地脫離丹麥，並加入美國。



雖然不清楚具體金額和支付方式，但其中兩名消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員，曾經討論過向每名格陵蘭居民支付1萬至10萬美元。



其中一名消息人士稱，關於派錢的內部討論並非近期出現，但近期的討論變得更認真，白宮幕僚認為每人派10萬美元，對於大約57000人口的格陵蘭來說，並非不可能。



白宮發言人萊維特日前表示，美國總統特朗普及國家安全團隊正積極討論可能購買格陵蘭的方案。



美國副總統萬斯則重申，歐洲應該認真對待特朗普關於美國要得到格陵蘭的講話，又要求歐洲國家更重視格陵蘭的安全問題，警告如果他們不這樣做，美國將不得不行動。(rc)