26,210.07
+60.76
(+0.23%)
26,238
+97
(+0.37%)
高水28
9,053.22
+13.88
(+0.15%)
5,687.86
+9.52
(+0.17%)
1,798.71億
4,108.62
+25.64
(+0.628%)
4,745.02
+7.37
(+0.156%)
14,074.69
+115.21
(+0.825%)
2,717.80
+2.50
(+0.09%)
91,054.0600
-45.9400
(-0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9665
恒生指數
26,210.07
+60.76
(+0.23%)
期指
高水28
26,238
+97
(+0.37%)
國企指數
9,053.22
+13.88
(+0.15%)
科技指數
5,687.86
+9.52
(+0.17%)
大市成交
1,798.71億
股票
1,612.95億
(89.672%)
窩輪
64.58億
(3.591%)
牛熊證
121.18億
(6.737%)
即時更新：09/01/2026 14:24
可賣空股票總成交
1,092.65億
主板賣空
150.43億
(13.768%)
半日數據，更新：09/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,288.05億
4,108.62
+25.64
(+0.628%)
滬深300
4,745.02
+7.37
(+0.156%)
深証成指
14,074.69
+115.21
(+0.825%)
MSCI中國A50
2,717.80
+2.50
(+0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
91,054.0600
-45.9400
(-0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9665
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股02318 中國平安00005 滙豐控股
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
歐元區-失業率
公佈值
6.30%
公佈日期
08/01/2026 18:00
意大利-失業率
公佈值
5.70%
公佈日期
08/01/2026 17:00
瑞士-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.10%
公佈日期
08/01/2026 15:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,468.1400
-7.4600
-0.167%
XAG 白銀現貨
76.8009
+0.1318
+0.172%
更新：09/01/2026 14:20
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：08/01/2026 15:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處