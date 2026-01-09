09/01/2026 13:37

【穩定幣】穩定幣交易量去年飆升，達創紀錄33萬億美元

《經濟通通訊社9日專訊》穩定幣交易量去年達到前所未有的規模。根據Artemis Analytics Inc編制的數據，2025年穩定幣交易總量飆升72%，達到33萬億美元。



其中成交量最大的是Circle Internet Group Inc開發的數位美元USDC，達18.3萬億美元，Tether Holdings SA的USDT交易額為13.3萬億美元。



穩定幣是錨定主流資產價格的加密貨幣，通常是美元。特朗普政府積極擁抱這項技術，並在7月通過相關立法。機構因此更廣泛地採用這項技術，包括渣打、沃爾瑪和亞馬遜等巨企在研究發行穩定幣。



Artemis聯合創辦人Anthony Yim表示，儘管2025年總交易量上升，但去中心化加密平台上的交易佔比下降，表明主流用戶正在更廣泛地使用加密貨幣。(rc)