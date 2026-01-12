26,608.48
+376.69
(+1.44%)
9,220.08
+171.55
(+1.90%)
5,863.20
+176.06
(+3.10%)
4,165.29
+44.86
(+1.089%)
4,789.92
+31.00
(+0.651%)
14,366.91
+246.76
(+1.748%)
90,793.1700
-220.4900
(-0.242%)
4,590.4900
+50.8600
+1.120%
12/01/2026 17:05
美元兌加元報1.3872，時隔八年再有加拿大總理訪華
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.770
|99.133
|-0.363
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.74/78
|157.80/84
|157.86/90
|歐元/美元
|1.1686/90
|1.1679/83
|1.1635/39
|英鎊/美元
|1.3455/59
|1.3448/52
|1.3402/06
|美元/瑞郎
|0.7958/62
|0.7966/70
|0.8009/13
|美元/加元
|1.3870/74
|1.3873/77
|1.3913/17
|澳元/美元
|0.6703/07
|0.6706/10
|0.6686/69
|紐元/美元
|0.5753/57
|0.5752/56
|0.5731/35
|美元/人民幣
|6.9732/36
|6.9747/51
|6.9772/76
|美元/港元
|7.7963/67
|7.7946/50
|7.7952/56
*上述報價只供參考用