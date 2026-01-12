--
26,370
+129
(+0.49%)
0.00億
4,119.66
-0.77
(-0.019%)
4,758.67
-0.25
(-0.005%)
0.000
(0.000%)
90,917.7200
-95.9400
(-0.105%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1107
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9600
恒生指數
期指
26,370
+129
(+0.49%)
國企指數
大市成交
0.00億
股票
即時更新：12/01/2026 08:56
可賣空股票總成交
2,105.01億
主板賣空
319.02億
(15.155%)
更新：09/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,119.66
-0.77
(-0.019%)
滬深300
4,758.67
-0.25
(-0.005%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
比特幣
資料由Binance提供
90,917.7200
-95.9400
(-0.105%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1107
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9600
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4860
電匯客戶賣出
4.4623
更新：12/01/2026 08:55:10
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7979
-0.0037
-0.465%
SEK 美元/瑞典克朗
9.1797
-0.0375
-0.407%
JPY 美元/日圓
157.5910
-0.5360
-0.339%
更新：12/01/2026 08:55
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
