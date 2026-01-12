12/01/2026 08:10

【外圍經濟】美國去年12月非農就業僅增5萬人，失業率意外降至4.4%

《經濟通通訊社12日專訊》美國勞工統計局上周五（9日）公布數據顯示，去年12月非農就業人口增加5萬人，遠低於市場預期的6.6萬至7.3萬人，亦不及11月經修正後的5.6萬人，顯示勞動市場在年底持續走軟。



不過，失業率意外回落至4.4%，低於市場預期與前值的4.5%，較11月的4.6%明顯改善。 ​

期內私營部門就業增長疲弱，僅新增3.7萬個職位，遠低於市場預期的6.4萬個。製造業職位減少，000個，延續近月萎縮態勢，減幅多於預期。政府部門職位則增加1.3萬個，為整體就業數據提供部分支撐。 ​

勞工統計局同時向下修正前期數據，10月非農就業從減少10.5萬人修正至減少17.3萬人，11月則由原先公布的6.4萬人下調至5.6萬人。11月和12月合計就業增長較修正前減少7.6萬人，令2025年全年就業增長錄得疫情以來最疲弱的年度表現。(kk)