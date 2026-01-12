12/01/2026 09:29

【外圍經濟】現貨金亞洲早盤突破4600美元大關，受美國非農就業疲軟和伊朗局勢影響

《經濟通通訊社12日專訊》金價再創歷史新高，周一（12日）亞洲早盤，現貨金一度突破4600美元大關，報4600.89美元，其後小幅回落。



美國就業數據維持了市場對美國進一步降息的預期，與此同時，伊朗愈演愈烈的抗議活動加劇了地緣政治緊張局勢。



上周公布的美國非農就業報告顯示，上月就業增長低於預期，支撐了市場對聯儲局將繼續降息的預期。白銀價格也逼近歷史高位。



市場至少已消化今年至少兩次降息的預期。去年下半年聯儲會連續三次降息，提振了黃金價格。



伊朗抗議浪潮愈演愈烈，中東地區乃至全球領導人正面臨該伊斯蘭政權可能被推翻的嚴峻現實，給地緣政治和石油市場帶來了不確定性，從而增加了貴金屬的避險吸引力。



此外，聯儲會主席鮑威爾稱，美國司法部已向聯儲會發出大陪審團傳票，威脅要對其去年6月在國會就聯儲會總部正在進行的翻修工程作證一事提起刑事訴訟。(jf)