26,564.95
-280.01
(-1.04%)
26,577
-252
(-0.94%)
高水12
9,137.87
-82.94
(-0.90%)
5,750.79
-71.39
(-1.23%)
1,809.67億
4,110.63
+8.72
(+0.213%)
4,729.03
-2.84
(-0.060%)
14,279.71
-1.37
(-0.010%)
2,683.12
-11.23
(-0.42%)
92,516.6900
-1,156.4500
(-1.235%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0824
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9475
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,564.95
-280.01
(-1.04%)
期指
高水12
26,577
-252
(-0.94%)
國企指數
9,137.87
-82.94
(-0.90%)
科技指數
5,750.79
-71.39
(-1.23%)
大市成交
1,809.67億
股票
1,616.48億
(89.324%)
窩輪
73.00億
(4.034%)
牛熊證
120.19億
(6.642%)
即時更新：19/01/2026 14:43
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,073.52億
4,110.63
+8.72
(+0.213%)
滬深300
4,729.03
-2.84
(-0.060%)
深証成指
14,279.71
-1.37
(-0.010%)
MSCI中國A50
2,683.12
-11.23
(-0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
92,516.6900
-1,156.4500
(-1.235%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0824
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9475
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
13
一月
中環藝穗會｜【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
展覽 文化藝術
中環藝穗會｜【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
推介度：
13/01/2026 - 19/01/2026
免費
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股09888 百度集團－ＳＷ
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者物價指數(月率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
-0.30%
市場預測
0.20%
歐元區-消費者物價指數(年率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
2.10%
市場預測
2.00%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,516.69
-1,156.45
-1.235%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,191.4900
-92.5500
-2.818%
A 柚子幣
0.1135
-0.0073
-6.043%
更新：19/01/2026 14:40
最新
人氣
