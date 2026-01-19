12/01/2026 11:41

【關稅戰】美最高法院押後裁決特朗普關稅案，最快本月14日宣判

《經濟通通訊社12日專訊》美國最高法院於上周五（9日）宣布，當日不會就特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)加徵關稅的合法性作出裁決，預計下一個裁決日為1月14日。 ​

是次訴訟的核心，在於總統特朗普於2025年上任後，透過宣布「國家緊急狀態」繞過國會，直接引用IEEPA頒布行政命令，向全球多國進口商品徵收「對等關稅」，並針對中國、墨西哥及加拿大實施懲罰性徵費。 ​

聯邦巡迴上訴法院(Federal Circuit)早於去年8月裁定，IEEPA僅賦予總統監管(Regulate)經濟活動的權力，並未授權其開徵新關稅，指出徵稅權應屬國會專有。特朗普政府隨即上訴至最高法院，案件於去年11月進行口頭辯論，當時多位大法官均對行政機關無限擴張權力表示質疑。 ​

據路透估算，自新關稅實施以來，美國進口商已繳納約1500億美元的額外關稅。若最高法院最終裁定相關關稅違憲，法院需進一步釐定救濟方案--是勒令財政部全額退款、僅退還部分，抑或容許政府以「追溯立法」形式保留稅款，將成為市場下一個關注點。(kk)