12/01/2026 08:30

【開市Ｇｏ】鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

2026年1月12日【要聞盤點】



1、美股周五(9日)無視好壞參半的就業數據，在科技股與政策利好的推動下收市報升。道指與標指雙雙刷新歷史收市新高，納指亦錄得顯著升幅。總結全周，三大指數全線報捷。道指收市升237.96點，或0.48%，報49504.07點；標普500指數升44.82點，或0.65%，報6966.28點，盤中高見6978.36點，再創盤中新高；納指升191.33點，或0.81%，報23671.35點。中國金龍指數跌101點。日經期貨截至上午8時01分上升157點。



2、美國12月新增非農就業人數不及預期，但失業率下降，密歇根大學1月消費者信心初值升至四個月高位。貨幣市場定價顯示美聯儲本月降息概率幾乎為零。



3、美國聯邦檢察官據悉就美聯儲總部翻修工程對美聯儲主席鮑威爾展開調查。



4、美國總統特朗普簽署行政令保護存放於美國財政部賬戶的委內瑞拉石油收入，防止債權人索償。埃克森美孚等美國油企高管對白宮推動的投資計劃反應冷淡。



5、特朗普警告不排除採取「硬手段」確保獲得格陵蘭。歐洲多國軍事首腦正草擬一項可能的北約任務計劃，以應對特朗普的相關威脅。



6、特朗普關稅案仍未決，美國最高法院將於本周三發表法律意見。白宮經濟主任哈塞特稱，若關稅案被推翻，政府將迅速動用其他權限重新實施。



7、據《紐約時報》，特朗普近日聽取針對伊朗實施軍事打擊的新方案簡報，考慮兌現此前威脅攻擊伊朗的言論，目前尚未作出最終決定。



8、西班牙《阿貝賽報》報導，特朗普於表示，針對墨西哥境內販毒集團的軍事行動「很快」將啟動。



9、中國國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需一攬子政策，強調加強財政與金融政策聯動，引導社會資本參與促消費、擴大投資。



10、《讀賣新聞》引述消息稱，日本首相高市早苗考慮於1月23日國會例會開始時解散眾議院，可能於2月初或中旬舉行大選。



11、香港財政司司長陳茂波表示，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，政府經營賬目或提前恢復盈餘。另外，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表。





【焦點股】



內需板塊：華潤啤酒(00291)、蒙牛乳業(02319)、海底撈(06862)

- 中國國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需一攬子政策

- 提出優化實施服務業經營主體貸款及個人消費貸款貼息政策



外賣平台股：阿里巴巴(09988)、美團(03690)、京東(09618)

- 國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室調查外賣平台市場競爭狀況



大模型概念股：阿里巴巴(09988)、百度(09888)、智譜(02513)

- 據報DeepSeek計劃2月中旬發布V4模型



電商股：阿里巴巴(09988)、京東(09618) 出口股：創科實業(0669)、申洲國際(02313)

- 特朗普關稅案仍未決，美國最高法院將於本周三發表法律意見



小米集團(01810)、聯想集團(00992)、中興通訊(00763)

- 據報存儲漲價傳導至消費電子，智能手機、手提電腦集體調價至少100元人幣



電動汽車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 隨著政府逐步取消以舊換新補貼，中國乘聯分會預計今年新能源汽車銷量增速放緩至10%



電池股：寧德時代(03750)、比亞迪(01211)、中創新航(03931)

- 中國4月起將電池產品的增值稅出口退稅率下調至6%，2027年起取消電池產品出口退稅率



光伏股：協鑫科技(03800)、信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)

- 中國4月起取消光伏產品增值稅出口退稅



361度(01361)

- 第四季主品牌及童裝品牌零售額同比增長約10%



豪威集團(00501)

- 超購逾8倍，一手獲配股份，暗盤升3%，今日掛牌



寧德時代(03750)

- 持股飛行汽車初創獲董事長曾毓群1億美元投資



先聲藥業(02096)

- 建議分拆先聲再明主板上市，將提供優先配額



中船防務(00317)

- 預計全年淨利潤最多增至11億元人民幣



LFG投資(03938)

- 61%股權易手折讓59%提全購，今早復牌



祈福生活(03686)

- 2.3億元售銀條，料賺2380萬元，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.75%，報每桶59.37美元



布倫特期油下跌0.39%，報每桶63.59美元



黃金現貨下跌0.88%，報每盎司4550.17美元



紐約期金上漲1.31%，報每盎司4559.91美元