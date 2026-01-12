12/01/2026 10:24

《宏觀脈動－吳永強》亂世黃金

《宏觀脈動》踏入2026年，地緣政治的驚濤駭浪再次席捲全球。美國以閃電戰術強行帶走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦回美受審，舉世嘩然。此舉標誌著美國總統特朗普的「唐羅主義(Donroe Doctrine)」，比19世紀時講求防禦性的「門羅主義」，更具攻擊性與擴張性，勢必深刻重塑全球格局，包括資產市場。



委內瑞拉似乎僅是序幕，墨西哥、哥倫比亞、古巴、格陵蘭皆可能成為特朗普下一個「收復」目標。「盛世古董，亂世黃金」，世界愈亂，愈利好黃金。在美國打破固有的國際跌序和君子協定後，預期非美陣營央行將加速外匯儲備「去美元化」，繼續擁抱具備政治中性屬性的黃金。



因此，我們維持對黃金的樂觀看法，預測首季金價波動區間介乎每盎司4100美元至4550美元。儘管現價已逼近預測區間上限，且我們的目標價已屬市場進取陣營（與彭博終端機顯示的最牛預測4600美元僅差1%），但在波譎雲詭的局勢下，金價上行風險隨時可能驟增，不排除季內強勢突破預測區間。事實上，除了地緣政治動盪與央行購金熱潮，積重難返的環球政府債務問題亦是支撐金價的關鍵。在這三大結構性利好因素共振下，金價大趨勢依然是易升難跌。



然而，投資者不應忽視短期的波動風險。我們認為金價在首季仍有機會從高位回落3%至5%，這將是趁低吸納的時機。之所以預判回調，是因為雖然結構性因素為金價「托底」，但作為「助燃劑」的兩大周期性因素，即美國減息與投資需求，其威力在今季料將減弱。首先，美國聯儲局首季或僅減息一次，相比去年最後4個月連減三次的步伐，頻率明顯放緩，故減息難以在短期內為金價提供強勁推力。



另一方面，資金面的情緒料也會出現變化。去年金價勢如破竹，金市一度出現「錯失恐懼(FOMO)」，資金湧入黃金ETF。隨著金價屢創新高，部分零售投資者或傾向先行獲利離場；加上機構投資者的黃金持倉已達一定比例，短期內進一步大幅增配的迫切性降低。



總括而言，在結構性長牛與周期性調整的博弈中，耐心等待回調後的入場機會，將是首季投資黃金的最佳策略。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。