12/01/2026 16:04

【外圍經濟】市場研究機構：2025年蘋果以20%的市佔率領先全球智能手機市場

《經濟通通訊社12日專訊》市場研究機構Counterpoint Research周一（12日）表示，受新興市場需求回暖，以及經濟增長動能向好的推動，2025年全球智能手機出貨量按年增2%，蘋果市佔率排名第一。



Counterpoint分析師Varun Mishra指出，蘋果以20%的市場份額領跑行業，在五大品牌中佔比最高，得益於新興市場與中型市場的強勁需求，以及iPhone 17系列的熱銷。



三星出貨量則小幅增長，以19%的市佔率位居第二；小米則憑藉新興市場的穩定需求，以13%的市佔率排名第三。



Counterpoint研究總監Tarun Pathak表示，由於晶片製造商將產能優先向AI數據中心傾斜，而非智能手機領域，疊加晶片短缺與零件成本上漲影響，2026年全球智能手機市場預計將出現回落。(rc)