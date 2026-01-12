12/01/2026 17:47

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯交所上市提名委員會徵求上市委員會成員申請

▷ 申請截止日期為2026年4月10日，任期2026年7月起

▷ 成員結構含28人，含港交所行政總裁及各界代表

《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388)全資附屬公司聯交所上市提名委員會現徵求有意為聯交所上市委員會及GEM上市委員會服務人士的申請。上市提名委員會並無保留過往年度的落選申請，有關申請人如仍有意擔任上市委員會的職務，須重新提交申請。有關申請須於2026年4月10日或之前提交，入圍的申請人將在2026年第二季收到會面通知。上市委員會成員在香港上市制度及香港證券市場中擔當重要角色；各成員身負重任為公眾服務的同時，也為香港成功發展為主要國際金融中心作出貢獻。對聯交所而言，上市委員會既是獨立的行政決策組織，也是諮詢組織；共有三項主要職責，包括:監察上市科；對上市科就上市事宜的政策提供意見，並審批《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂；及 就上市申請人、上市發行人及有關個別人士的事宜作出重大決定，包括審批上市申請及取消上市地位及紀律事宜。上市委員會的成員最少有28人，包括當然成員港交所集團行政總裁；被委任的成員當中則最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界的成員。若獲委任，上市委員會成員的任期將由2026年7月左右起計約12個月。上市委員會成員最長可連任6年。申請人應注意，上市提名委員會預計並非所有上市委員會成員都會連續擔任委員會成員6年之久，委員會成員將時有更替，以確保不時注入新的思維及觀點。上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員一般預期要出席半數的例行會議，此外還須出席特別會議，例如政策會議等，因此需要投入較多的時間。就上市委員會成員出席例行會議及政策會議、以及他們為每次會議所作準備，聯交所現時會向上市委員會成員支付定額酬金每年15萬元，副主席為每年18.75萬元，主席為每年22.5萬元。(bi)