12/01/2026 19:33

《再戰明天》加拿大總理訪華，美國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》加拿大總理訪華，及美國公布CPI，料為周二（13日）市場焦點。



*韓國總統李在明訪問日本*



各國重要經濟活動方面，加拿大總理卡尼訪問中國（至17日）。韓國總統李在明訪問日本並與日本首相高市早苗舉行峰會（至14日）。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布11月國際收支經常帳餘額，料由28335億日圓升至36087億日圓。9:30pm，美國公布12月消費者物價指數，年率升幅料維持於2.7%；12月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%擴大至2.7%。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，月率料由20.5%逆轉至下滑10.6%。



另外，美國周三（14日）公布11月生產者物價指數(PPI)，中國同日公布12月貿易差額及進出口數據。(wa)