26,608.48
+376.69
(+1.44%)
26,659
+62
(+0.23%)
高水51
9,220.08
+171.55
(+1.90%)
5,863.20
+176.06
(+3.10%)
3,062.23億
4,165.29
+44.86
(+1.089%)
4,789.92
+31.00
(+0.651%)
14,366.91
+246.76
(+1.748%)
2,724.23
-1.12
(-0.04%)
90,592.0800
-421.5800
(-0.463%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9518
恒生指數
26,608.48
+376.69
(+1.44%)
期指(夜)
高水51
26,659
+62
(+0.23%)
國企指數
9,220.08
+171.55
(+1.90%)
科技指數
5,863.20
+176.06
(+3.10%)
大市成交
3,062.23億
股票
2,822.54億
(92.172%)
窩輪
83.97億
(2.742%)
牛熊證
155.73億
(5.085%)
即時更新：12/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
上証指數
成交：14,462.30億
4,165.29
+44.86
(+1.089%)
滬深300
4,789.92
+31.00
(+0.651%)
深証成指
14,366.91
+246.76
(+1.748%)
MSCI中國A50
2,724.23
-1.12
(-0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
90,592.0800
-421.5800
(-0.463%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9518
新聞及評論
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,602.7800
+63.1500
+1.391%
XAG 白銀現貨
85.1272
+3.5097
+4.300%
更新：12/01/2026 21:10
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
90,592.08
-421.58
-0.463%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,111.5300
-11.9300
-0.382%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
625.3000
-23.9000
-3.681%
更新：12/01/2026 21:10
最新
人氣
