12/01/2026 15:33

東亞卓亮：料今明兩年美國減息及政策寬鬆，本港樓價續止跌回升

《經濟通通訊社12日專訊》東亞銀行(00023)首席經濟師卓亮出席該行「2026年經濟及市場展望」活動時指出，美國今年通脹率預期平穩，料略低於3%或放緩，因考慮到貨幣供應環境。因此預期今年減息空間仍存，且2027年或維持寬鬆。



*今年香港GDP料增長2.5%至3%*



卓亮續稱，預期今年香港GDP增長2.5%至3%，出口續為今年重要增長來源，因關稅情況較明朗；且料消費市道好轉，令本港經濟發展更均衡復甦。他亦提到，雖然香港就業市場有改善空間，但當中零售業就業情況可見改善，加上市場效應方面，今年應有機會再度成為IPO集資最多其中一個股票市場，因此財富效應進一步增長應可支持私人消費開支。



*今明兩年美國減息及政策寬鬆*



樓市方面，卓亮則指與息口周期有關，基於預期今、明兩年美國減息及政策寬鬆，且未來一個息口周期述難以看到美國加息操作，今年私人住宅樓價續料止跌回升。



*內地政策利率或下調10至20基點*



今年內地經濟則料相對平穩，升幅5%左右，配合開拓新市場，出口仍為主要增長動力。另卓亮預期今年有減息降準空間，但步伐相對溫和，料政策利率下調10至20基點；存款準備金率(RRR)下調50個基點。此外，財政政策預期積極；赤字預算比率約4%。(rh)