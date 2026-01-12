12/01/2026 16:00
【定期存款】渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向下，但本地銀行仍在定期「出招」，搶佔更多港元資金，渣打香港3個月港元定存年息達2.48厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），網上理財/SC Mobile/分行/專線辦理。
工銀亞洲下調3個港元定存年息0.05厘至2.85厘，起存額為10萬元，適用於全新工銀財富客戶之客戶，透過分行辦理。另外，「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金80萬或以上，於分行辦理可享98日2.8%，188日2.5%，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」可享有額外0.05%年利率。
數字銀行富融銀行上調12個月港元定存年息0.4厘至2.4厘，起存額為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
