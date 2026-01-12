12/01/2026 09:08

▷ 陳茂波宣布新財政預算案下月25日發表

▷ 本年度政府資本帳目預計仍錄赤字

▷ 教育、醫療及社福開支佔政府總開支近60% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌指，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表，公眾諮詢展開快將一個月。疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展。去年金融市場表現亮眼，為相關行業帶來更大的市場需求及正向預期。至於貿易行業去年亦因出口強勁，為整體經濟提供支持。盛事活動吸引更多旅客訪港，也為市面增添良好氣氛。*陳茂波：地緣政局愈趨緊張，不排除市場更動盪可能性*陳茂波提及，國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚。世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，本港必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。此外，本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。陳茂波指出，今年是國家「十五五規劃」開局之年，國家繼續堅持高水平雙向開放，推動高水平科技自立自強，推進科技創新與產業創新深度融合等，都為作為國際金融、貿易、航運、創科中心的香港，帶來新的機遇。傳統優勢產業既要推動「質」的有效提升，新興產業更要追求「量」的快速增長，讓香港的經濟發展提速添力、穩步向前。*港府整體開支仍上升，料本年度資本帳目仍錄赤字*陳茂波提及，本港需要繼續謹慎管理公共財政。去年港府提出加強版的財政整合計劃，在管控開支增幅上，取得一定效果；同時，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府的經營帳目可提前恢復盈餘。然而，政府整體的開支仍然上升，教育、醫療及社會福利三個範疇的開支佔政府開支接近60%。政府要精準配置資源、提升效率，確保有限的公共資源能用得其所，維持公共服務的可持續性。陳茂波亦指，港府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地搶抓機遇，鞏固未來的增長動力。基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。港府會借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展。目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，在國際上仍處於非常健康水平。(jl)