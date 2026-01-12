12/01/2026 15:03

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 陸東預期港股向上動能持續，短期或調整2000至3000點

《經濟通通訊社12日專訊》星級分析師陸東出席東亞銀行「2026年經濟及市場展望」活動時預期，今年港股向上動能將會持續，惟短期須留意調整風險，向下調整幅度或介乎2000至3000點，主要考慮到國家政策支持「慢牛」出現、現屆美國政府持續壓低息口支持股市暢旺，對整個亞洲市場構成正面效應。他表示，觀察到美國息口正在逐步回落，美元往後似乎會有較弱的走勢。參考以往經驗，當美元弱勢，新興市場投資相對增加，支持投資市場有較好的環境。他提及，地緣政治因素長期存在，比如美國總統特朗普上一屆任期期間，環球市場同樣出現大幅波動，風險溢價長期高企的情況是無可避免，但對市場依然屬短期效應，形容現屆美國及中國政府均展現支持「慢牛」的態度。*港股成交額年內有望突破三千億元，北水流入速度加快*陸東指出，國家政策支持「A轉H」，推動本港IPO市場持續暢旺，預計相關情況今年同樣會持續，港股成交額有望於年內突破3000億元。他補充，資金追逐科技、新能源板塊情況將會持續，同時避開地產、重資產等板塊，今年北水流入速度及量亦會較去年更好。他認為，現時本港正在經歷轉型期，由以往單靠金融地產業，轉往開闢科技、創新等新賽道。北部都會區等建設短期對企業盈利不會帶來很大幫助，至於對「概念」而言則很大幫助。*恒指有條件重上30000點水平，內地股市續穩步上升*陸東提及，恒生指數估值仍然低於歷史平均水平，現時有條件可以重上30000至31000點水平，不過相關走向仍須視乎地緣政治風險、政策轉變、關稅措施等因素。至於內地股市則視乎北京當局的國策調整，去年國家推出的政策似乎支持較慢但穩步上升的股市，預期貨幣政策將繼續維持寬鬆走向；財政政策則續維持積極走向；人民幣亦將維持穩定上升格局。*籲投資者不應預期息口大幅下調，料今年美聯儲減息兩次*陸東亦提醒，投資者不應該預期美國息口日後出現太大下調空間，形容近年通脹情況「比較固執」。他預計，今年美國聯儲局將會減息兩次，每次減息幅度最多25點子。(jl)