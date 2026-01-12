12/01/2026 11:45
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日報2.84厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報2.83881厘，跌2.488基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.89厘，跌2.25基點。
隔夜息報2.39286厘，跌48.619基點；一周拆息跌32.559基點，報2.59512厘，兩周則跌29.929基點，報2.62071厘。長息方面，六個月拆息跌0.333基點，報2.97673厘，一年期則無升跌，報3.01393厘。
港元匯價今日在7.7957-7.7931之間上落，最新報7.7938。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.39286厘，跌48.619基點；一周拆息跌32.559基點，報2.59512厘，兩周則跌29.929基點，報2.62071厘。長息方面，六個月拆息跌0.333基點，報2.97673厘，一年期則無升跌，報3.01393厘。
港元匯價今日在7.7957-7.7931之間上落，最新報7.7938。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.39286
|-48.619
|一周
|2.59512
|-32.559
|兩周
|2.62071
|-29.929
|一個月
|2.83881
|-2.488
|兩個月
|2.87512
|-3.738
|三個月
|2.89
|-2.25
|六個月
|2.97673
|-0.333
|一年
|3.01393
|-
資料來源：香港銀行公會