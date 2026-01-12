12/01/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升20點子，兩連升報7.0108，創15個半月高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0108，較上個交易日升20點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約260點，上個交易日報7.0128。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0108
|-20.00
|1歐元/人民幣
|8.1400
|-156.00
|100日圓/人民幣
|4.4267
|-325.00
|1港元/人民幣
|0.8996
|-1.40
|1英鎊/人民幣
|9.3699
|-262.00
|1澳元/人民幣
|4.6759
|-66.00
|1紐元/人民幣
|4.0056
|-107.00
|1新加坡/人民幣
|5.4345
|-111.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7260
|-277.00
|1加元/人民幣
|5.0241
|-185.00
|1人民幣/林吉特
|0.5819
|+18.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3121
|-1842.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3566
|-41.00
|1人民幣/韓元
|208.8000
|+88.00