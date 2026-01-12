12/01/2026 10:54

《神州基金》QDII額度使用迎新規範：2027年底前專戶佔比降至20%以內

《經濟通通訊社12日專訊》據《中國基金報》報道，近期，多家基金公司接到通知，在鼓勵發展普惠金融的大背景下，QDII(合格境內機構投資者)額度要更多地使用在公募產品上。



據業內透露，基金公司需對QDII額度在公募產品和專戶產品的使用比例上進行調整，並要求在2027年底之前將用於專戶的QDII額度佔比調整至20%之內，2026年底之前至少完成一半的調整任務。



在業內人士看來，監管層明確提出要做好包括「普惠金融」在內的「五篇大文章」，在QDII額度使用方向上的調整，可以看作是引導金融資源向普通投資者傾斜的具體落地措施之一，這一措施有望更好地滿足投資者多元化資產配置的需求。



根據國家外匯管理局數據，截至2025年底，累計批准的QDII額度已達1708.69億美元，其中證券基金類額度為942.9億美元。然而隨著居民海外配置需求持續增長，目前多數熱門QDII基金因額度緊張實施限購，部分產品甚至出現較高溢價。(jq)