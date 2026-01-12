26,608.48
+376.69
(+1.44%)
26,597
+356
(+1.36%)
低水11
9,220.08
+171.55
(+1.90%)
5,863.20
+176.06
(+3.10%)
3,062.23億
4,165.29
+44.86
(+1.089%)
4,789.92
+31.00
(+0.651%)
14,366.91
+246.76
(+1.748%)
2,724.23
-1.12
(-0.04%)
91,144.5700
+130.9100
(0.144%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1267
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9508
