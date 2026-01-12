12/01/2026 15:06

【ＡＩ】一汽公布腦機接口新專利，可增強複雜場景下意圖識別能力

《經濟通通訊社12日專訊》天眼查知識產權信息顯示，近日，中國第一汽車股份有限公司申請的「基於生物-物理耦合的車輛控制方法、系統、車輛」專利公布。



摘要顯示，本申請涉及車輛控制技術領域，方法包括：採集駕駛員的多種模態的生物訊號，生物訊號由車輛的腦機接口設備獲取；基於多種模態的生物訊號識別駕駛員的當前意圖，並利用預設的數字孿生模型感知環境狀態和預測駕駛員的目標駕駛行為，根據駕駛員的當前意圖和目標駕駛行為確定駕駛員的目標意圖；基於駕駛員的目標意圖和環境狀態進行車輛控制。



由此，解決了腦機接口與汽車的結合的應用場景相對單一，功能拓展不夠全面的問題，增加駕駛員駕駛舒適度，提升操作效率，縮短響應時間，增強高速等複雜場景下的意圖識別能力，拓展沉浸式交互。(jq)