12/01/2026 09:36

【聚焦人幣】中間價創逾15個月新高，人幣即期開市升51點子報6.9770

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0108，較上個交易日升20點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約260點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開51點子，報6.9770，上個交易日即期匯率收盤報6.9821。



上周五美國公布的非農就業數據鞏固了美聯儲將按兵不動的預期，美元指數創一個月新高。市場人士稱，美國非農數據表明美聯儲進一步降息的緊迫性不高，人民幣的外部壓力有可能小幅上升，但春節前市場可能仍偏結匯，升值壓力難以消退。



近期中國股匯雙牛，市場出現結匯潮助力中國資產重估等說法，對此，中國國家外匯管理局國際收支司原司長、現任中銀證券全球首席經濟學家管濤日前在個人公眾號上發文稱，外匯市場與股票市場本就是不同的資產價格運行邏輯，不要牽強附會，「外匯形勢的好轉主要不是因為市場結匯意願增強，而是購匯動機減弱。」(jq)