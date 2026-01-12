12/01/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升79點子，報6.9742，創逾兩年半高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9742，較上個交易日4時30分收盤價升79點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9700至6.9780之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升85點子，報6.9692。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0108，較上個交易日升20點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約260點。



市場人士稱，美國非農數據整體尚可，而美聯儲獨立性的擔憂則再度施壓美元多頭人氣，人民幣的外部環境較為反覆，內部則仍偏結匯，短期大行的維穩操作力度不減，即期有望延續穩中偏升走勢。



招商銀行金融市場部最新觀點指出，春節前季節性結匯因素將繼續支撐人民幣，在美指反彈背景下仍將維持相對穩定，中期預計人民幣升值程度較為溫和。



高盛則認為，當前人民幣匯率低估的程度現已可與2000年代中期的「中國衝擊」時期相媲美，預計人民幣兌美元匯率將在接下來的一年保持升勢，12個月的目標為6.85元。(jq)