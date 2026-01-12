12/01/2026 14:08

▷ 2025年12月新增人民幣貸款預測8000億元

▷ 同期社會融資規模增量預計2萬億元

▷ M2貨幣供應增速預測持平8%



（嚴格按原文數據提取，排除所有機構分析及原因推論，僅保留明確數值預測）

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行近日將公布2025年12月M2、新增貸款、社融等數據。《路透》綜合近20家機構預測中值顯示，雖然年末季節性因素及需求疲弱均制約信貸投放，但新型政策性金融工具對信貸的撬動作用料逐步釋放，預計中國2025年12月新增人民幣貸款為8000億元（人民幣．下同），環比（3900億元）反彈超過一倍，但同比（9900億元）仍下降近兩成。同時，12月高基數下政府債淨融資額大幅回落，繼續壓低社融增長，預計當月社會融資規模增量為2萬億元，同比（28537億元）下降近三成，環比（24888億元）亦下降近兩成。M2增速則預計持平上月的8%；上年同期為7.3%。*光大證券：政策帶動投資等因素推升新增貸*光大證券報告稱，2025三季度以來，需求不足壓制下信貸投放節奏趨緩；12月綜合季節性特徵、票據利率走勢等因素，預計信貸投放好於11月。報告進一步指出，去年四季度政策性金融工具落地見效，穩投資政策導向明確，帶動投資活動擴張；中美貿易關係階段性緩和，出口延續向好態勢；年末企業備貨需求升溫，生產活躍度提升等因素疊加作用下，12月對公端部分信用需求或有好轉。花旗銀行則在報告中表示，預計年末的貨幣和信貸數據整體表現偏溫和，重點在於政策效應的體現；5000億元的政策性融資工具可能已經開始傳導至新增人民幣貸款，尤其是近日公布的PMI顯示建築需求有所改善。*廣發證券：年末結匯需求增，料M2環比持平*社融方面，廣發證券報告談到，12月高基數下政府債淨融資同比大幅回落為社融增速下行的主因，預計當月社融增量2.17萬億元，同比增速回落至8.3%。M2增速方面，廣發證券認為，社融中政府債淨融資雖同比回落，但考慮到財政擴張在融資端和支出端存在一定時滯，預計財政支出力度維持高位，企業現金流將持續改善。同時，隨著12月離岸人民幣兌美元站穩7.0關口、年末結匯需求季節性增加，預計跨境回流以及持匯待結敞口逐漸釋放將有效補充境內人民幣流動性，預計12月M2增速環比持平8.0%左右。(sl)