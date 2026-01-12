12/01/2026 11:01

《匯海威言－毛偉廉》伊朗局勢惡化，金價再受支持

《匯海威言》自上月底伊朗爆發示威以來，局勢持續升溫，特朗普多次警告，並表示美國「準備好協助」伊朗人民。上周，德黑蘭的示威活動迅速擴散為全國性暴動，進一步加劇緊張局勢，推動金價上周攀升約154美元。本周市場預期金價升勢仍將延續，同時要關注美國12月通脹數據。



金價在前周大幅回吐，1月2日收於每盎司4310美元。然而，上周因伊朗示威升級為全國31省騷亂，局勢接近失控，市場擔憂美國可能軍事介入，避險情緒急劇升溫，推動金價於1月9日收高至4510美元。本周預料金價仍有上升空間，但投資者需保持警惕，因上周升勢主要受伊朗局勢驅動，一旦騷亂受控或緩和，金價可能面臨顯著回吐風險。



特朗普去年實施的對等關稅是否合法？美國最高法院預計本月內公布最終裁決。若裁定違法，對黃金市場會有何影響？



美國最高法院原定於1月9日宣布判決，但當日並未公布結果。據《路透社》報道，下一次開庭日期為1月14日，屆時可能會公布裁決。如果最終判決認定關稅違法，意味著貿易政策的不確定性將顯著降低，市場風險下降，避險需求減弱，黃金價格短期內可能面臨回調壓力。



*本周黃金技術分析*



隨著伊朗騷亂規模擴大，避險情緒推動金價持續走高，但須留意，一旦騷亂受控，金價可能面臨顯著回調。



現貨黃金上周五（9日）收於每盎司4510美元。從日線圖來看，自去年10月17日起，金價呈現上升通道，但通道愈來愈窄，因此，形態上也似一個上升三角形。



上方阻力區為約4580美元至4600美元，若突破，意味脫離上升通道脫韁而上，金價有望上試4700美元或更高。



下方支持位為4407美元（1月8日低位），若跌破，可能下探上升通道支持區4370美元4390美元。若支持區失守，意味金價跌破上升通道，或進一步下探至4000美元（11月18日低位）。



*本周重要消息*



周二（13日）

21:30：美國12月按年CPI，預測與前值同樣為升2.7%。



周三（14日）

21:30：美國11月按月零售銷售，預測為增長0.4%，前值為0%。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。