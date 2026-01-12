--
--
(--)
26,370
+129
(+0.49%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,119.66
-0.77
(-0.019%)
4,758.67
-0.25
(-0.005%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
90,921.7600
-91.9000
(-0.101%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1107
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9600
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,370
+129
(+0.49%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：12/01/2026 08:56
可賣空股票總成交
2,105.01億
主板賣空
319.02億
(15.155%)
更新：09/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,119.66
-0.77
(-0.019%)
滬深300
4,758.67
-0.25
(-0.005%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
90,921.7600
-91.9000
(-0.101%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1107
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9600
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
特別的沖繩之旅，2025年冬
財富管理 財識兼收

特別的沖繩之旅，2025年冬
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和02013 微盟集團00388 香港交易所00788 中國鐵塔
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.2080
更新：12/01/2026 08:55:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處