12/01/2026 08:35

【中東戰火】特朗普據悉正考慮多個干涉伊朗方案，德黑蘭警告勿干涉內政

《經濟通通訊社12日專訊》據報道，美國官員稱，美國總統特朗普正考慮干涉伊朗的多種方案，其中包括宣布派遣航空母艦到中東、發動網路攻擊和信息戰等。



據悉，近期美國政府內部已召開初步會議，討論支持伊朗抗議活動的方式，其中包括美軍對伊朗政府目標進行軍事打擊，不過，特朗普正在考慮所有選項，尚未做出任何決定。



與此同時，德黑蘭方面警告，美國和以色列不要干涉伊朗全國範圍的抗議活動。



伊朗議會議長Mohammad Bagher Ghalibaf在國家電視台播出的講話中表示：「如果美國發動軍事打擊，被佔領土以及美國的軍事和運輸中心都將成為我們的合法打擊目標。」



他重申，伊朗可能會針對潛在威脅採取先發制人的行動。「在合法自衛原則下，我們不會僅限於在受襲之後才回應。」(rc)