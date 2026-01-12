12/01/2026 10:01

【特朗普當政】特朗普在官方發布前一天，提前披露非農就業數據

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普在美國勞工部發布12月非農業就業數據的前一天，就披露了該份足以影響金融市場的經濟報告相關內容。



美國東部時間上周四（8日）晚上8點20分，特朗普發了一張展示自2025年1月以來私人機構及政府職位就業人數變化的圖表。待到上周五（9日）上午完整就業報告正式發布時，外界發現特朗普發布的圖表中，各項數據總和與月度報告公布的數據完全吻合，由此證實其發布的內容包含12月的就業數據。



*特朗普：是別人把一堆數字拿給我*



特朗普對這事件輕描淡寫。他在上周五下午告訴記者：「我不知道他們是否公布這些數據，是別人把一堆數字拿給我，我就發出去了。」



一名白宮官員表示這是「對匯總數據的無意公開，這些數據部分源自提前披露的資訊。」該官員補充道，白宮目前正在重新審查經濟數據發布的相關流程。(rc)