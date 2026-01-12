12/01/2026 10:16

【抓捕馬杜羅】蜆殼準備開始投資委內瑞拉石油產業

《經濟通通訊社12日專訊》蜆殼表示，已準備好開始對委內瑞拉的石油工業進行投資。



公司強調，目前蜆殼具備進行數十億美元投資的能力，但相關投資仍需獲得美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)的批准。



蜆殼曾於1975至1976年間退出委內瑞拉，當時該國政府將石油產業收歸國有。



*特朗普召集行業代表*



特朗普上周五（9日）在白宮東廳召集近20名行業代表，並預測他們「今天或不久之後」就能達成協議，在委內瑞拉重啟營運。



不過，部分高管的表態則顯示，特朗普還需要做更多說服工作。埃克森美孚CEO Darren Woods表示：「從委內瑞拉現有法律和商業架構來看，該國根本不具備投資條件。」(rc)