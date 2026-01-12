12/01/2026 11:35

【ＡＩ】Grok人工智能色情圖片引發爭議，馬斯克罵英國政府「法西斯」

《經濟通通訊社12日專訊》英國政府因人工智能工具Grok生成女性和兒童性化圖片，進一步威脅要封殺X，馬斯克指責該國政府是「法西斯」。



馬斯克發布一張圖表，聲稱英國是全球因社交平台發言抓人最多的國家。他表示：「為什麼英國政府如此法西斯？」此外，他此前在另外幾篇貼文中稱，英國想要打壓言論自由，並將該國稱為監獄島。



英國首相施紀賢上周早些時候要求X針對這些圖片「立即行動」。科技大臣簡麗詩表示，若網站拒絕遵守英國法律，政府可以阻止在境內訪問其服務。



英國負責向執法機構通報網絡兒童性虐材料的監管機構表示，已經發現據稱由Grok生成的「犯罪性」圖像出現在暗網上。



第三方分析指，X已成為AI擅自生成裸體圖片的重災區之一，且僅本周早些時候，每小時就發生多達數千次。互聯網觀測基金會表示，暗網上11至13歲女孩「性化和裸露上身」的圖片，已經足以促使執法部門行動。(rc)