12/01/2026 13:57

【外圍經濟】高盛預計油價2026年下跌，2027年逐步回升

《經濟通通訊社12日專訊》高盛在報告中表示，隨著供應浪潮造成市場過剩，今年油價可能會走低。



該行將2026年布蘭特原油和WTI原油的平均價格預測，分別維持在每桶56美元和52美元不變，並預計隨著經合組織(OECD)庫存增加，價格將在最後一季分別觸底於54和50美元。



高盛表示：「全球石油庫存不斷上升，我們預計2026年將有每日230萬桶的過剩。」



此外，高盛分析師稱，油價預計將在2027年逐步開始回升，隨著非OPEC+國家供應放緩和需求持續強勁增長，市場將恢復供應短缺。



該行預計，2027年布蘭特原油及WTI原油均價為58及54美元，比之前的預期低5美元，理由是美國、委內瑞拉和俄羅斯對2027年的每日供應量分別上調30萬桶、40萬桶和50萬桶。(rc)