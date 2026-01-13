13/01/2026 17:40

《外圍焦點》美國公布CPI及新屋銷售

《經濟通通訊社13日專訊》美國股市昨日低開高走，市場暫時消化美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，以及總統特朗普對伊朗的強硬政策，道指及標指雙雙創下歷史新高。道指收市升86.13點或0.17%，報49590.2點；標普500指數升10.99點或0.16%，報6977.27點；納指升62.56點或0.26%，報23733.9點。港股方面，恒生指數收市報26848，升239點或0.9%，成交3152億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，瑞士達沃斯世界經濟論壇會議前舉行新聞發布會。11:00pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆參加關於美國經濟和貨幣政策的討論。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布12月消費者物價指數，年率升幅料維持於2.7%；12月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%擴大至2.7%。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，月率料由20.5%逆轉至下滑10.6%。明日，中國公布12月出口，年率升幅料由5.9%收窄至3.1%；12月進口年率升幅料由1.9%收窄至0.9%；12月貿易收支料由1116.8億美元升至1143.5億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通(US.JPM)等。(wa)