13/01/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3477，英國12月BRC零售銷售按年僅升1%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.984
|98.862
|0.122
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.94/98
|158.91/95
|158.14/18
|歐元/美元
|1.1666/70
|1.1661/65
|1.1665/69
|英鎊/美元
|1.3475/79
|1.3464/68
|1.3462/66
|美元/瑞郎
|0.7975/79
|0.7972/76
|0.7973/77
|美元/加元
|1.3879/83
|1.3879/83
|1.3878/82
|澳元/美元
|0.6700/04
|0.6702/06
|0.6707/11
|紐元/美元
|0.5767/71
|0.5769/73
|0.5769/73
|美元/人民幣
|6.9758/62
|6.9768/72
|6.9730/34
|美元/港元
|7.8005/09
|7.7996/00
|7.7964/68
*上述報價只供參考用